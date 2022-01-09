وفد إعلامي يزور مركز بحر أبو سكينة

أبها – سهام العناني

قام وفد إعلامي يضم نخبة من اعلاميي منطقة عسير بزيارة لمركز بحر أبو سكينة، واستقبلهم رئيس بلدية المركز المهندس نايف بن علي الغامدي.

وبدأت الجولة بعدد من أبرز المعالم والأماكن التراثية كقرية ميادي التراثية حيث قام بندر الصبيحي شيخ قبيلة بحر أبو سكينة بالتعريف بالقرية وأهم المعالم فيها. ثم قام الوفد بزيارة قرية مجايرة التراثية وقدم موسى أحمد فلقي شرح عن القرية وأهم معالمها خلال الحُقبة الزمنية الماضية، ثم زيارة السوق الشعبي وجسر المشاة الذي يربط أهالي القرية بالسوق الشعبي واستمع الوفد لشرح عن أهم المشاريع التي قامت بها البلدية من رئيس البلدية المهندس نايف الغامدي.

بعد ذلك توجه الوفد إلى مقر متحف ولد أسلم بالمركز الحضاري، حيث استقبلهم محافظ محايل علي بن إبراهيم فلقي، واختتم الوفد جولتهم بزيارة لمهرجان ربيع البحر الثاني بحديقة سلمان الفارسي، حيث قاموا بجولة على ركن الأسر المنتجة وركن الفن التشكيلي والمسرح المصاحب لفعاليات المهرجان. الجدير بالذكر أن فكرة هذه الزيارة للأستاذة أمل عسيري وتنفيذ وتنسيق الأستاذ خالد الغامدي والأستاذة فاطمة شاهر القحطاني، حيث كان هدف هذه الزيارة بأن يكون للإعلام التطوعي جهود في اكتشاف المواقع التاريخية والأثرية ودعم الأسر المنتجة والفنون التشكيلية وكل الجوانب التي تحتاج أن تظهر عبر قنوات الإعلام المختلفة.