“مهرجان قمم” يثري الفنون الأدائية الجبلية

الرياض – البلاد

أعلنت هيئة المسرح والفنون الأدائية تنظيمها الدورة الأولى لمهرجان قمم للفنون الأدائية الجبلية، الذي سيقام في منطقة عسير خلال الفترة من 9 إلى 15 يناير الجاري، ويركز على التعريف بالفنون الأدائية الجبلية العريقة، والاحتفاء بها وبأصالتها المرتبطة بمختلف المناطق في سلسلة جبال السروات، إلى جانب الاحتفاء بالحرف اليدوية والأكلات الشعبية المعروفة والأزياء التقليدية، والأزياء المستخدمة في تأدية الرقصات الشعبية.

ويشتمل المهرجان على باقة من الفعاليات الفنية والثقافية والعروض الأدائية التي ستقام في 3 مواقع من القرى والقصور الأثرية في منطقة عسير وهي: قصور آل مشيط، قصور آل أبو سراح، قصر مالك.

وأعدّت الهيئة فيلماً تعريفياً بعنوان “رقصة فوق السحاب” يتحدث عن تاريخ وعراقة وتنوع الفنون الأدائية الجبلية، وارتباطها بالإنسان والتضاريس، وسيُعرض دورياً في جميع المواقع المختارة، إلى جانب تصميم الهيئة لأغنية خاصة بالمهرجان سيُقدمها مجموعة الكورال على المسرح بمصاحبة تشكيلة مختارة من جميع الفرق المشاركة في المهرجان، وتقوم فكرتها على إعادة توزيع وتسجيل مقطوعات من التراث الفني الجبلي. وستشهد القرى التراثية عروضًا أدائية جبلية بالاشتراك مع عدد من الفرق الشعبية من مختلف مناطق جبال السروات، حيث تستقبل فرق شعبية من منطقة عسير الفرق القادمة من خارج المنطقة، في لقاء تتخلله عروض الترحيب والاستقبال القديمة التي يشتهر بها سكان الجبال، وتقديم معلومات عن هذه التقاليد الحضارية العريقة.

كما تتضمن الدورة الأولى من مهرجان قمم للفنون الأدائية الجبلية معارض مصاحبة تشمل معرض الفنون البصرية “قمم” الذي سيعرض خلاصة إبداع فنانين تشكيليين من أبناء المناطق الجبلية، ومتجر للأزياء والإكسسوارات النسائية، إلى جانب تقديم تجربة تدريبية فريدة للتعلم والمشاركة التفاعلية في أداء الرقصات الجبلية باختلاف إيقاعاتها وألحانها، كما تشهد الفعاليات المصاحبة إقامة ندوات مختلفة منها ندوة الجبل في الفنون الشعبية “قراءة سيميائية” بمشاركة أكاديميين وشعراء محليين وندوة بعنوان “أنواع وأغراض الفنون الشعبية الجبلية”، وندوة “تحليل الغناء الجبلي”.

كما يشرف المهرجان على تنظيم رحلات مجموعات المشي الجبلي لمن يرغب من الزوار بالتنسيق مع خبراء محترفين في المشي الجبلي يتم خلالها عقد ورشة تدريب عملية في رياضة المشي الجبلي عبر مسارات مختارة.