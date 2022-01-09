ما هو الطعام الصحي للأطفال الأكثر من عامين؟

ما هو الطعام الصحى للأطفال الأكثر من عامين؟ هذا هو السؤال الملح لعديد من ربات البيوت اللاتي قد يختلط عليهن الأمر.

وبحسب سكاي نيوز، فقد خلصت دراسة حديثة إلى أنه لا يوجدد فرق بين الطعام الصحي المخصص للكبار والأطفال الذين تزيد أعمارهم عن عامين.

وعرّفت الدراسة التي نشرت في دورية “Journal of Nutrition Education and Behavior” عن الأمر جيدا.

وأكدت أن طعام الأطفال هو الذي يستهلكونه من كانت أعمارهم بين 2-14 عاما، سواء في المنزل أو خارجه.

وثمة اعتقاد راسخ بأن الأطفال يحتاجون إلى أنواع مختلفة من الطعام عن تلك التي يتناولها البالغون.

وذلك مثل الأطعمة المعالجة والتي تحتوي على نسبة كبيرة من الدهون والسكر.

ولاحظ الباحثون في الدراسة أن فكرة حاجة الأطفال لطعام مختلف عن البالغين نشأت خلال حقبة معينة.

عندما عملت منشآت الضيافة على ابتداع قوائم طعام تعوض خسائر مبيعات هؤلاء.

وقالوا إن قائمة الطعام الصحي المخصص للأطفال هي قاعدة اجتماعية أكثر من قاعدة علمية.

وذكرت باميلا روثبلتز- بوليا، الأستاذة كلية الصحة المهنية في جامعة نيوجرسي الأميركية حقيقة الأمر.

وقالت إذا كنت تفكر بطعام الأطفال، أو هذه النماذج والمصطلحات التي تستخدم على نطاق واسع لوصف الطعام المخصص لهؤلاء.

فالأمر في الحقيقة هو أنه قاعدة اجتماعية التي داومنا عليها.

وبحسب الباحثين، بإن متخصصي التغذية يؤدون دورا رئيسيا في تغيير الطلب الاستهلاكي والأعراف الاجتماعية فيما يتعلق بالأغذية.

وذلك عن طريقة رفع وعي الأطفال بأن في وسعهم تناول نفس الأطعمة الصحية التي يأكلها البالغون.