الرياضة كوينتيرو يفوز بالمرحلة السابعة في فئة تي3

الرياض – هاني البشر تمكَّن سائق فريق “ريد بُل أوفرود” الأمريكي سيث كوينتيرو من تسجيل فوزه السابع بإحدى مراحل الرالي هذا العام، حيث وصل إلى الدوادمي أولاً في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة النموذجية “تي 3″، وهو الفوز الخامس على التوالي للشاب الأمريكي هذا العام. وقدّم كوينتيرو أداءً قوياً حتى الدقيقة الأخيرة، وسجل 3 ساعات و34 دقيقة و20 ثانية، وتقدّم على زميلته في الفريق الإسبانية كريستيان غوتييرز التي حلّت في المركز الثاني بفارق 5 دقائق و11 ثانية، فيما حلّ الروسي بافل ليبيديف في المركز الثالث بفارق 11 دقيقة و51 ثانية. وعزز سائق “ساوث ريسينغ” التشيلي فرانشيسكو لوبيز كونتاردو من صدراته للترتيب العام للفئة بعدما قدّم أداءً ثابتاً وحلّ في المركز الرابع للمرحلة بفارق 12 دقيقة 47 ثانية. ومع خروج سيث كوينتيرو من سباق المُنافسة على لقب الفئة بعد العقوبة الموقعة عليه منذ المرحلة الثانية واصل السائق التشيلي فرانشيسكو لوبيز كونتاردو صدارته للترتيب العام المؤقت للفئة، كما استفاد كونتاردو، أيضاً من المشكلات الميكانيكية التي تعرَّض لها السائق السويدي سيباستيان إريكسون، أقرب مُطارديه، ليُوسِّع الفارق في الصدارة. وأحرزت السائقة الإسبانية كريستينا غوتييرز 9 دقائق من كونتاردو، لتأتي في المركز الثالث على الترتيب العام، ولكنها تتأخر عنه بساعتين.