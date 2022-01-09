المحليات

ضبط 27742 مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع

صحيفة البلادaccess_time6 / جُمادى اﻵخرة / 1443 هـ       9 يناير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : متابعات

بلغت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “COVID-19” (27742) مخالفة، وذلك للفترة من 29/ 5/ 1443هـ حتى 5/ 6/ 1443هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ (8846)، ومنطقة المدينة المنورة بـ (3760) مخالفة، والشرقية بـ (3297)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ (3079)، ومنطقة جازان بـ (1951)، ومنطقة القصيم بـ (1437)، ومنطقة الجوف بـ (1026)، ومنقطة حائل بـ (989)، ومنطقة الباحة بـ (915)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ (754)، ومنطقة عسير بـ (681)، ثم منطقة تبوك بـ (544)، ومنطقة نجران بـ (463).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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