شاهد.. أهداف ميلان وفينيسيا في الدوري الإيطالي 3-0

ارتقى ميلان إلى صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم “سيري ايه” بفوزه الأحد بثلاثة أهداف نظيفة أمام فينيسيا لحساب المرحلة الـ21 من المسابقة.

ورفع ميلان رصيده إلى 48 نقطة في المركز الأول مبتعدًا عن الإنتر الوصيف بفارق نقطتين، في حين أن فينيسيا ظل في المركز الـ16 برصيد 17 نقطة.

سجّل أهداف ميلان ضد فينيسيا كل من ثيو هيرنانديز بالدقيقتين 48 و59، بينما افتتح السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش التسجيل بالدقيقة 2.

أهداف ميلان الثلاثة في مرمى فينيسيا منحته الفوز الثالث تواليًا في الدوري الإيطالي بعد أن هزم إمبولي وروما في الجولتين الماضيتين 4-2 و3-1.

أهداف ميلان ضد فينسيا 3-0

الدوري الايطالي 🇮🇹 فينيسيا 0 × 3 ميلان | اهداف اللقاء 🎥 pic.twitter.com/EynM3zsKCd — mohammed188 (@mohammed18815) January 9, 2022

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