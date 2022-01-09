سواريز والمولد.. صفقتا الهلال القادمتان قبل المونديال

الرياض- محمد الجليحي
تسعى إدارة الهلال لإقفال ملفات التعاقدات الشتوية قبل المشاركة في بطولة أندية العالم لكرة القدم، المقرر إقامتها في الإمارات العربية المتحدة الشهر القادم.
وقد استطاعت إدارة فهد بن نافل خلال فترة وجيزة من الفوز بعدد من الصفقات وتدعيم صفوف الفريق الأزرق.
فبعد تحقيق الفريق لبطولة السوبر السعودي أعلنت الإدارة عن تجديد عقد اللاعب محمد كنو بعد منافسه قوية مع نادي النصر، الذي أصدر بيانا بتصعيد القضية للاتحاد السعودي بحجة توقيع عقد معه، وعدم الالتزام به.
وأكمل الهلال تعاقداته مع الحارس محمد العويس البالغ من العمر ٣٠ عاما قادما من الأهلي الذي مثله منذ عام ٢٠١٧ حتى ٢٠٢٢. وتشير مصادر إلى اقتراب التعاقد مع لاعب الاتحاد عبدالإله المالكي، خاصة بعد تصريح رئيس نادي الاتحاد بعدم رغبة اللاعب إكمال مسيرته الاحترافية في النادي بسبب ظروفه الأسرية.
ووفقا لمصادر” البلاد” فإنه توجد أيضا مفاوضات لانتقال نجم فريق الاتحاد فهد المولد لتدعيم الفرقة الزرقاء مع ترحيب اللاعب بذلك. جدير بالذكر أن الهلال أعلن في وقت سابق عن نجاحه بإبرام عقد مع الظهير الأيمن سعود عبدالحميد قادما من الاتحاد.
أما على صعيد الصفقات الأجنبية ووفقا لوسائل الإعلام الأجنبية، فإن لاعب أتليتكو مدريد الإسباني” لويس سواريز” أحد الخيارات الهلالية المطروحة بعد قرار اللاعب مغادرة النادي الإسباني، ولديه عرض من الدوري الأمريكي.
وأشارت تقارير إعلامية إلى وضع الهلال السعودي اللاعب الكونغولي باكمبو ضمن اهتماماته بعد انتهاء علاقته بناديه الصيني، وسبق للاعب أن مثل فياريال الإسباني وكان محط أنظار الفرق الأوروبية الكبيرة.