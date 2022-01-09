انخفاض التسارع في ارتفاع أعداد الحالات المصابة .. الصحة: تحديد لقاحات كورونا المناسبة حسب عمر الأطفال

الرياض ـ البلاد

قال المتحدث الرسمي وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، أمس إن المملكة شهدت انخفاض التسارع في ارتفاع أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا، مؤكدًا أن الوضع الوبائي سيكون أفضل.

وأضاف المتحدث باسم الصحة أن هذا يأتي بعد أمرين “قدرة المجتمع على التقيّد بالاحترازات المطلوبة، ومستوى المناعة بتلقي الجرعة المعززة.

من ناحية أخرى جددت وزارة الصحة، التذكير، بالأعمار التي يسمح فيها بتلقي لقاح كورونا، ونوع التطعيم المستخدم مع كل مرحلة عمرية ،وأوضحت الوزارة –عبر موقعها الإلكتروني- أن الأعمار التي يسمح فيها بتلقي اللقاح تتمثل فبي لقاح ​فايزر من عمر 5 سنوات فأكثر ،ـلقاح موديرنا من عمر 12 سنة فأكثر ، اللقاحات الأخرى من عمر 18 سنة فأكثر ،وأشارت وزارة الصحة إلى أنه يتم حساب العمر حسب التقويم الميلادي.

وحول فائدة الجرعة التنشيطية، أوضحت الوزارة، انها تساهم في الوقاية من المرض الشديد، وتعزز المناعة، وتقي من انتقال وانتشار العدوى بفيروس (كورونا) أو متحوراته، وتُعد جرعة تنشيطية للجرعات السابقة ولا تغني عنها.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تمَّ تسجيل 793 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 545771 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8892 حالة. كانت وزارة الصحة، أوضحت عن موعد حصول المتعافي من فيروس كورونا، على الجرعات التنشيطية، قائلة «حسب التوصيات الحالية فإنه ينبغي حصول المتعافين من إصابة فيروس كورونا على الجرعة التنشيطية من اللقاح بعد مرور 10 أيام على الأقل من الإصابة».

فيما قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي –في وقت سابق- إن لقاح كورونا ساهم بشكل كبير في تقليل تأثير فيروس كورونا، والحد من مضاعفاته. وأوضحت وزارة الصحة، أبرز الفروق بين فيروس “كورونا” والإنفلونزا ونزلات البرد، مبينة أنه من الصعب التفريق بينها من حيث الأعراض، لأنه قد تكون أعراضًا خفيفة أو شديدة. وقالت الوزارة إنه في فصل الشتاء تكثر الأمراض الفيروسية، مثل نزلات البرد والإنفلونزا و”كورونا”، مبينة أن هناك عدة فيروسات قد تسبب نزلات البرد وفي الغالب تكون الأعراض الشائعة مثل السعال وسيلان أو انسداد الأنف، بسيطة ولا تستدعي زيارة المستشفى.

وأبانت أن أعراض “كورونا” الشائعة مثل ضيق التنفس وفقد حاستي الشم والتذوق واحتقان في الحلق، قد تتسبب بمضاعفات خطيرة واستكمال أخذ جرعات اللقاح يساهم في الوقاية من تلك الأعراض. وأضافت أن أعراض الإنفلونزا الشائعة مثل الصداع وخمول عام بالجسم وقشعريرة وشعور بالبرد، قد تسبب الالتهاب الرئوي، وهناك طريقة للوقاية من المضاعفات بأخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية.



من ناحية اخرى أوضح تطبيق توكلنا طريقة إثبات الإصابة بفيروس كورونا وتحويل الحالة الصحية بعد ثبوت التعافي.

وقال تطبيق توكلنا إن إثبات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وتحويل الحالة الصحية للمستفيد من مصاب إلى الحالة السابقة له قبل الإصابة بعد ثبوت التعافي يكون من قبل وزارة الصحة، وينعكس ذلك على التطبيق. وأضاف أن الحالة الصحية للشخص المصاب بكورونا تكون باللون البني، ويُمنع من الخروج بتاتًا ويلزم البقاء بالسكن المسجل في التطبيق، فيما يتم إلغاء أي تصريح نشط للمستخدم، مشددًا على أنَّ التطبيق هو للدلالة على الحالة الصحية وإدارة التصاريح وتقديم الخدمات المتعددة مع شركائه في القطاع الحكومي. ودعا تطبيق توكلنا إلى التواصل معها على الرقم 937 للمزيد من المعلومات والإجابة عن الاستفسارات.