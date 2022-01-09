النيابة العامة والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات يوقعان مذكرة تفاهم

البلاد : متابعات

وقع مدير الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية منصور بن سعيد القحطاني بمقر النيابة العامة بالرياض اليوم، مذكرة تفاهم مع المدير العام للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات الدكتور فيصل بن عبدالعزيز التميمي، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهتين.

وتضمنت المذكرة العمل على نشر الوعي المجتمعي بخطورة تسريب الوثائق وإيضاح العواقب المترتبة على هذا الفعل والواردة في نظام “عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها”، إضافةً إلى بناء علاقة تكاملية مؤسسية بين الطرفين بما ينسجم مع دور كل منهما لرفع مستوى المشاركة المجتمعية ونشر ثقافة المحافظة على الوثائق وتعزيزها، وتسهيل الحصول على البيانات والمعلومات المتعلقة بالوثائق الرسمية، وتطوير آليات التدريب بينهما.

ويأتي توقيع المذكرة استجابة لحرص النيابة العامة والمركز الوطني للوثائق على تحقيق تعاون مثمر وبناء؛ سعيًا لتطوير ودعم أُطر التفاهم المشترك، في سبيل تأسيس بيئة تعاون إيجابي مشترك ومستمر.