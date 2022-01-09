إلغاء الحد الأعلى على الطاولة في المطاعم والمقاهي

جدة : البلاد

حدثت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بروتوكولات المطاعم والمقاهي الصادرة من “وقاية” بإلغاء الحد الأعلى على الطاولة الواحدة والاكتفاء بتطبيق التباعد بين الطاولات بمسافة 3 أمتار.