المحليات

إلغاء الحد الأعلى على الطاولة في المطاعم والمقاهي

صحيفة البلادaccess_time6 / جُمادى اﻵخرة / 1443 هـ       9 يناير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

حدثت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بروتوكولات المطاعم والمقاهي الصادرة من “وقاية” بإلغاء الحد الأعلى على الطاولة الواحدة والاكتفاء بتطبيق التباعد بين الطاولات بمسافة 3 أمتار.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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