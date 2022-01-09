المحليات

أمانة جدة تزيل 24 مخيمًا عشوائيًا

صحيفة البلادaccess_time6 / جُمادى اﻵخرة / 1443 هـ       9 يناير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أزالت أمانة جدة أمس, 24 مخيمًا عشوائيًا بطريق عسفان على مساحة قُدرت بخمسة آلاف متر مربع، حيث تواصل الأمانة جهودها في متابعة ومكافحة نشأة العشوائيات وتحسين المشهد الحضاري على الطرق وداخل الأحياء.

وأوضحت الأمانة, أن الفرق الميدانية باشرت متابعة مخالفات بحي الوفاء على طريق عسفان عبارة عن مخيمات، حيث جرى إخلاء وإزالة جميع المخيمات المخالفة، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود الأمانة للحد من الممارسات العشوائية على الطرق والأراضي الفضاء وإزالة المخالفات ومظاهر التلوث البصري والبيئي.

ودعت الأمانة بالجميع على ضرورة اتباع الأنظمة والتعليمات بعدم البناء إلا وفق الإجراءات النظامية، للمحافظة على حقوق الجميع، مؤكدةً مضيها في رصد جميع المخالفات واستكمال الإجراءات اللازمة حيالها.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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