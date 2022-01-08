مصرع 19 سائحاً في عاصفة ثلجية قرب العاصمة الباكستانية

إسلام آباد : متابعات

لقي 19 سائحاً على الأقل مصرعهم، بينهم نساء وأطفال تقطعت بهم السبل وسط عاصفة ثلجية تعرض لها أحد المنتجعات القريبة من العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وأوضح وزير الداخلية الباكستاني شيخ رشيد في تصريح صحفي اليوم، أنه تم إرسال خمس وحدات من قوات الجيش والقوات شبه العسكرية مدعومة بالطائرات المروحية لإغاثة السياح، مضيفاً أن فرق الإغاثة تعمل على تأمين المواد الغذائية والمستلزمات الأساسية للسياح المحصورين على الطرق وسط ركام الثلوج، في حين يجري العمل على فتح الطرق وإزالة الثلوج بأسرع وقت ممكن.

كما أعلن رئيس وزراء حكومة إقليم البنجاب سردار عثمان بوزدار، حالة الطوارئ وأمر بفتح جميع المباني الحكومية لإيواء السياح، مع إغلاق الطرق المؤدية إلى المنتجعات السياحية.

من جانبها أوضحت دائرة الأرصاد الجوية الباكستانية أن العاصمة الثلجية التي تعرض لها أحد المنتجعات السياحية بلغت سرعتها بحدود 50 ـ 90 كيلومتراً في الساعة، مشيرة إلى أن موجة الثلوج الحالية تعد الأقوى خلال العقدين الماضيين.