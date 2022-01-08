شاهد.. مونشنغلادباخ يكرر فوزه ويكتسح بايرن ميونيخ بثنائية

حقق بوروسيا مونشنغلادباخ فوزًا خارج الديار ضد حامل اللقب بايرن ميونيخ 2-1 الجمعة ضمن مباريات الأسبوع الـ18 من الدوري الألماني.

بايرن ميونيخ كان الباديء في تسجيل الأهداف عبر نجمه روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول من تصويبة محكمة.

لكن بوروسيا مونشنغلادباخ عاد في النتيجة وسجل هدفين متتاليين في الدقيقتين 27 و31 عن طريق فلوريان نيوهاوس وستيفان لاينر.

بتلك النتيجة يسجل مونشنغلادباخ فوزه الأول بالدوري الألماني منذ 6 جولات، فيما مُنى بايرن ميونيخ بهزيمته الثالثة بالموسم الحالي.

وظل بايرن ميونيخ في الصدارة برصيد 43 نقطة، ويطارده بوروسيا دورتموند الوصيف صاحب الـ 34 نقطة والـ17 مباراة في المسابقة.

وحقق بوروسيا مونشنغلادباخ فوزه الثاني تواليًا هذا الموسم ضد بايرن ميونيخ، بعد أن اكتسحه شهر أكتوبر الماضي 5-0 في الكأس.

أهداف بايرن ميونيخ وبوروسيا مونشنغلادباخ 2-1

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