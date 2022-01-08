جوجل يحتفل بميلاد “ستيفن هوكينج” الـ 80

كتبت _ أمنية رشاد
احتفل محرك البحث الشهير “جوجل” بميلاد عالم الفيزياء وصاحب النظرية النسبية “ستيفين هوكينج” الـ 80، اليوم السبت، الثامن من يناير، من خلال وضع صورته كشارة رئيسية للموقع، كما تم تضمينها بفيديو تعبيري قصير يعرض لنظرية الثقوب السوداء التي أشتهربها الراحل.
معلومات عن حياته
ولد ستيفن إدوارد هوكينج في أكسفورد في الثامن من يناير عام 1942. كان والده، أخصائي الأحياء المتقاعد، قد انتقل مع زوجته للإقامة فيها من لندن هربا من الغارات الألمانية أثناء الحرب العالمية الثانية.
وهو من أبرز علماء الفيزياء النظرية وعلم الكون على مستوى العالم، حيث درس في جامعة أكسفورد وحصل منها على درجة الشرف الأولى في الفيزياء.
أصيب فى الـ21 من عمره بمرض غريب، وهو التصلب الجانبي الضموري (العصبون الحركي)، لم يعتبر أن الأمر وصل لنهاية الحياة، على الرغم من أن الأطباء لم يتوقعوا له أن يظل على قيد الحياة لمدة عامين.
ومن أهم كتب ستيفن هوكينح كتاب “موجز حياتى” فى هذا الكتاب يحكى “ستيفن” المولود فى منتصف الحرب العالمية الثانية.