تطبيقات جديدة لمزيد من الخصوصية تطلقها ” Meta” تعرف عليها

في مواجهة تدقيق مكثف بشأن خصوصية بيانات المستخدمين، قدمت Meta مركزًا للخصوصية عبر مجموعة تطبيقاتها لتثقيف مليارات المستخدمين، حيث أصبح هذا المركز متاحًا لعدد محدود من الأشخاص الذين يستخدمون فيس بوك على سطح المكتب في الولايات المتحدة في الوقت الحالي، ومن المتوقع أن يقوم مركز الخصوصية بتثقيف الأشخاص بشأن خيارات الخصوصية الخاصة بهم وتسهيل فهم كيفية قيام Meta (المعروف سابقًا باسم فيس بوك) بجمع المعلومات واستخدامها.
وقالت الشبكة الاجتماعية إنها ستطرح هذا على المزيد من الأشخاص والتطبيقات في الأشهر المقبلة، وقالت Meta في بيان: “لقد أنشأنا عددًا من عناصر التحكم في الخصوصية والأمان عبر تطبيقاتنا وتقنياتنا على مر السنين، وهدفنا هو أن يعمل مركز الخصوصية كمحور لعناصر التحكم وتعليم الخصوصية”.
ويحتوي الإصدار الحالي من مركز الخصوصية على خمس وحدات: الأمان والمشاركة والتجميع والاستخدام والإعلانات، ويمكن للأشخاص الذين لديهم حق الوصول إلى هذا الإطلاق الأولي العثور على مركز الخصوصية بالانتقال إلى الإعدادات والخصوصية على إصدار سطح المكتب من فيس بوك.