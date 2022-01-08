الرياضة باجندوح يشارك مع الطائي.. وسييرا ينوع التدريبات للهلال

حائل- خالد الحامد انخرط اللاعب جمال باجندوح، لاعب الشباب والمعار للطائي، في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، كما التحق اللاعب الجزائري أمير سعيود بعد اكتمال برنامجه العلاجي وشفائه من الإصابة التي لحقت به في نهائي كأس العرب التي أقيمت بدولة قطر. وقد قاد المدرب التشيلي لويس تدريبات الفريق التي اشتملت على تمرينات لياقية وتكتيكية وفنية متنوعة؛ استعدادًا للمباراة القادمة التي ستقام في حائل أمام الهلال.