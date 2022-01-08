الخارجية: لا شبهة جنائية في إصابة اللاعب الفرنسي برالي داكار

البلاد : متابعات

كشفت وزارة الخارجية إلحاقًا للبيان الصادر بشأن الحادث الذي تعرضت له سيارة فريق العمل المساند لأحد السائقين المشاركين في سباق رالي داكار 2022، وإصابة أحد الركاب من الجنسية الفرنسية؛ والذي تضمن أن نتائج التحقيقات الأولية لم يتبين منها ما يشير إلى وجود شبهة جنائية، أنه وفي إطار التعاون الثنائي بين البلدين؛ فإن الجهة المختصة في المملكة تعمل على التنسيق واطلاع المختصين من الجانب الفرنسي على نتائج التحقيق والصور والمعلومات والأدلة المتوفرة لدى الجهات المختصة في المملكة عن الحادث.

وتود وزارة الخارجية التوضيح أن الجهات المعنية وبالتعاون مع المنظمين حريصة كل الحرص على تطبيق جميع معايير الأمن والسلامة المعتمدة دوليًا من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المشاركين في رالي داكار، كما أنها تتمنى للمصاب الشفاء العاجل.