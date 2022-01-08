احذر إهمال علاج التهاب المرارة يصيب بالسرطان !

تعتبر آلام المرارة من أصعب الأمراض التي تباغت البعض فجأة، وذلك يحدث غالبًا بعد تناول وجبات دسمة وثقيلة على المعدة، تحتوي على كمية كبيرة من الدهون، وفي حالة وجود حصوات أو التهاب بالمرارة، تقوم الصفراء المخزنة في المساعدة على التخلص من الدهون هضمها.

فما هي أعراض الإصابة بالتهاب المرارة؟

ألم شديد فى الجزء العلوي من البطن وأعلى الظهر.

غثيان وقىء مستمر.

انتفاخ وغازات فى البطن.

عسر الهضم وحرق فى المعدة.

الشعور بالتعب والإرهاق الشديد.

أعراض مضاعفة للإصابة بالمرارة

قد تسبب حصوات المرارة انسداد فى البنكرياس والتهاب شديد فيه .

حصوات المرارة قد تسبب ثقب شديد فى المرارة.

اهمال علاج حصوات المرارة قد يسبب انسداد الامعاء وسرطان المرارة.