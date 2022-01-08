الرياضة

اتحاد القدم يعتمد نظام My SAFF للمخاطبات الرسمية

صحيفة البلادaccess_time5 / جُمادى اﻵخرة / 1443 هـ       8 يناير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – هاني البشر
أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم، تعميمًا إلى كافة الأندية، بشأن اعتماد نظام (My SAFF) الإلكتروني للمخاطبات الرسمية بين الاتحاد والأندية الرياضية، بديلًا عن البريد الإلكتروني للاتحاد، تماشيًا مع الخطوات التطويرية الإدارية المستمرة التي تضمنتها إستراتيجيته تحول كرة القدم، لضمان الاستفادة القصوى من المسارات الإلكترونية التواصلية الآمنة والفاعلة.

 

وذكر الاتحاد السعودي في تعميمه أنه سيتم استقبال جميع مخاطبات الأندية عن طريق النظام، وذلك تأكيدًا على ما سبق مناقشته في عدد من ورش العمل التي أقامها الاتحاد.

 

ويهدف النظام الجديد للمخاطبات الرسمية بين الاتحاد السعودي والأندية إلى تسهيل المتابعة للمعاملات المختلفة بين الاتحاد والأندية، بالإضافة إلى زيادة الفاعلية في التعامل بما يساهم في تسهيل الأمور للأندية، ومتابعة كل خطوات المعاملات حتى موعد إنجازها.

 

وكان الاتحاد السعودي قدم شرحًا حول آلية استخدام نظام (My SAFF) في ورش العمل؛ ليكون الوسيلة الرسمية في كافة المعاملات الواردة من الأندية، فيما لن يعتد بما سيتم إرساله عن طريق البريد الإلكتروني للاتحاد السعودي لكرة القدم ابتداء من 1 فبراير المقبل، ويستثنى من ذلك ما يخص مخاطبات اللجان القضائية.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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