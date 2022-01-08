اتحاد القدم يعتمد نظام My SAFF للمخاطبات الرسمية

الرياض – هاني البشر
أصدر الاتحاد السعودي لكرة القدم، تعميمًا إلى كافة الأندية، بشأن اعتماد نظام (My SAFF) الإلكتروني للمخاطبات الرسمية بين الاتحاد والأندية الرياضية، بديلًا عن البريد الإلكتروني للاتحاد، تماشيًا مع الخطوات التطويرية الإدارية المستمرة التي تضمنتها إستراتيجيته تحول كرة القدم، لضمان الاستفادة القصوى من المسارات الإلكترونية التواصلية الآمنة والفاعلة.
وذكر الاتحاد السعودي في تعميمه أنه سيتم استقبال جميع مخاطبات الأندية عن طريق النظام، وذلك تأكيدًا على ما سبق مناقشته في عدد من ورش العمل التي أقامها الاتحاد.
ويهدف النظام الجديد للمخاطبات الرسمية بين الاتحاد السعودي والأندية إلى تسهيل المتابعة للمعاملات المختلفة بين الاتحاد والأندية، بالإضافة إلى زيادة الفاعلية في التعامل بما يساهم في تسهيل الأمور للأندية، ومتابعة كل خطوات المعاملات حتى موعد إنجازها.