إغلاق 22 منشأة مخالفة في جدة

جدة : البلاد

كثّفت أمانة محافظة جدة جهودها الرقابية بمشاركة الجهات المعنية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في المنشآت التجارية والمرافق العامة.

وأوضحت الأمانة، أن الجولات الرقابية شملت نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة مرتبطة، حيث بلغت خلال اليومين الماضية 6,152 جولة رقابية، تم خلالها رصد 47 مخالفة، وإغلاق 22 منشأة مخالفة، تنوعت ما بين عدم التقيد بالتباعد ولبس الكمامة بالشكل الصحيح، أو عدم الالتزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من المخالفات الوقائية.

وأكدت الأمانة، مواصلة الجهود لمكافحة فيروس كورونا والتأكد من رفع مستوى الامتثال للإرشادات والتدابير الوقائية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أية مخالفات عبر إدارة البلاغات 940 أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.