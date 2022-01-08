إخلاء أكثر من 100 مسكناً مخالفًا بجدة

جدة : البلاد

نفذت أمانة جدة أكثر من زيارة (600) على المساكن الجماعية للأفراد، بمشاركة ودعم الجهات ذات العلاقة، حيث جرى إخلاء أكثر من (100) موقعًا مخالفًا وتطبيق الغرامات المالية بموجب لائحة الاشتراطات البلدية والعمل في حق المواقع المخالفة.

وأوضح مستشار الأمين المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني أن أمانة جدة نفذت جولات ميدانية بدعم ورئاسة مقام المحافظة ومشاركة عدد من جهات الحكومية للتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات ورفع مستوى الامتثال من الفحص والتعقيم وغيرها من الاجراءات المتعلقة بالمساكن الجماعية للأفراد، مشيراً إلى أنه جرى اصدار 333 تصريحاً لمواقع المساكن الجماعية عبر نظام بلدي.

وأضاف م. الزهراني أن الزيارات تأتي في إطار حرص وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والأمانات للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين مستوى جودة الحياة في مدن المملكة، والحفاظ على الصحة العامة للجميع.

وفي هذا السياق طالبت أمانة جدة مخالفي المساكن الجماعية بسرعة سداد الغرامات المالية المطبقة في حقهم والإخلاء الفوري للمواقع غير المرخصة، كما طالبت أصحاب الرخص السارية بتصحيح وضع مخالفات المواقع، وذلك تفاديًا لعقوبات وإجراءات تترتب على المماطلين منهم وغير الملتزمين بالاشتراطات النظامية.