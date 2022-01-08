أمير جازان يوجه بالتحقيق في مشاركة فرقة راقصة بفعاليات

جازان : البلاد

أصدر أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، توجيهاته العاجلة بسرعة التحقيق في واقعة مشاركة فرقة راقصة في إحدى فعاليات وسط البلد بشتاء جازان 2022، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع أي تجاوزات.

جاء ذلك، تعقيبًا على ما نشر وتم تداوله من مقاطع أمس في المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، التي تظهر مشاركة إحدى الفرق الأجنبية الراقصة بإحدى فعاليات شتاء جازان.

وأوضح المتحدث الرسمي بإمارة منطقة جازان عادل الزائري، أن أمير المنطقة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز قد تابع ما تم نشره وتداوله بهذا الخصوص في حينه، وأصدر توجيهاته العاجلة للجهات المختصة بسرعة بحث تفاصيل الواقعة والتحقق من كافة ملابساتها، بالتنسيق مع المسؤولين عن لجان شتاء جازان 2022، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإيقاف الفعالية ومنع أي تجاوزات تتعارض مع عادات وتقاليد المجتمع.

وأكد المتحدث الرسمي حرص أمير المنطقة ونائبه، على عرض وإبراز ما تتمتع به منطقة جازان من تنوع ثقافي وحضاري والتعريف بتراثها الأصيل في إطار الضوابط الشرعية واحترام الأعراف الاجتماعية السائدة.