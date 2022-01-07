المرأه

tonic القرنفل لشعر أكثر لمعاناً وجاذبية..اصنعيه بنفسك في المنزل!

فرناس حفظيaccess_time4 / جُمادى اﻵخرة / 1443 هـ       7 يناير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

يعد القرنفل واحد من أهم الأعشاب الغنية بالفوائد العديدة سواء للجسم أو للبشرة والشعر، وذلك لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن الهامة للصحة العامة، كما أن القرنفل يدخل في صناعة عديد من مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة والشعر، وقد جئنا لكِ اليوم بـ tonic القرنفل للشعر، فهو سيعطيكِ عزيزتي نتائج مذهلة من قوة ولمعان وإصلاح للشعر التالف وتجديد لبصيلات الشعر ووقاية من القشرة ، إضافة إلى رائحة جميلة للشعر لتصبحين بإطلالة أكثر جاذبية.

خطوات التحضير

  • في وعاء كبير، ضعي كوباً من الماء على النار واتركيه حتى يغلي.

  • أضيفي ملعقتين كبيرتين من حبوب القرنفل إلى الوعاء.

  • بعد غليانه، ضعي الخليط جانباً لمدة 12 ساعة.

  • بعد مرور 12 ساعة، قومي بتصفية المياه، وضعي الخليط قارورة أو بخاخ.

  • أما عن طريقة لاستخدام، فعليكِ وضع القليل من بخاخ القرنفل على شعركِ بعد الإستحمام، سيجعله أقوى، أكثر لمعية وصحة.

vernas hefzy

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