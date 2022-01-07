7500 فعالية سياحية في موسم الرياض

الرياض- البلاد

تشهد العاصمة الرياض هذه الأيام نشاطًا كبيرًا منذ انطلاق “موسم الرياض” بفعالياته المختلفة التي تزيد على 7500 فعالية محلية وعالمية متنوعة، كما أسهمت “روح السعودية” في تحويل أنظار الزوار والسياح من داخل المملكة وخارجها.

وإلى جانب ما شهدته الرياض من فعاليات نوعية خلال الفترة الماضية، ما زالت العاصمة تنتظر العديد من الفعاليات العالمية المميزة، التي من المتوقع أن تجذب ملايين الزوار من الداخل والخليج ومختلف أنحاء العالم، فما زالت الشهور المقبلة تحمل زخمًا جديدًا من الأنشطة في موسم الشتاء.

وخلال الفترة من 8 إلى 12 يناير 2022 يقام مهرجان السيارات السعودي الدولي (أوتوفيل)، ، وسيصاحب ذلك عدد من الحفلات الغنائية لكوكبةٍ من الفنانين العرب والعالميين.

وفي 9 إلى 29 يناير المقبل، ستشهد الرياض المهرجان السعودي للتصميم، وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، الذي سيحول الرياض إلى مركز إبداعي. وستستضيف الدرعية جولتي فورمولا إي 2022 الأولى والثانية، للسيارات الكهربائية التي تتضمن 12 سباقًا في 12 مدينة بأربع قارات، في الفترة بين 28 و29 يناير.

وهذه الأيام، تجتذب واجهة الرياض العديد من عشاق التسوق والتميز، من خلال معرض “نقوة” ذي الفكرة المبتكرة، في عالم الموضة، الفن، المجوهرات، الديكور، الحرف، التكنولوجيا، السيارات، المطاعم والمقاهي.