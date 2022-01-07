6 خطوات للحصول على بشرة متوهجة في فصل الشتاء!

ليس من السهل أن تجعلين بشرتك متوهجة ونضرة بشكل مستمر خصوصا في فصل الشتاء ، ولكن ليس بالمستحيل ، فهناك خطوات وأشياء يمكنك إضافتها وإلغائها من روتينك والتي يمكن أن تساعد بشرتك أن تكون أكثر نضارة وتوهج وإشراق.
1/ استخدام المرطب
عليكِ عزيزتي ترطيب بشرتك كل يوم في المساء ، لأن البشرة تكون جافة في فصل الشتاء وعليكِ أن تقومي بهذع الخطوة بشكل يومي .
2/ قناع الترطيب في المساء
عليك استخدام قناع ترطيب مناسب لنوع بشرتك لمدة 10 دقائق مثل قناع عسل النحل للبشرة الدهنية وقناع الزبادي للبشرة العادية أو الجافة.
3/ الترطيب بالزيوت
يمكن أن تكون إضافة الزيوت إلى روتين العناية هامة للغاية خصوصا في فصل الشتاء ، فهى تساعد على رطوبة الجلد كما تساعد عل التخلص من السموم ، ويمكن لأصحاب البشرة الدهنية أن يستخدموا زيت الجوجوبا ، أما أصحاب البشرة الجافة والعادية فمن الممكن أن يستخدموا زيت جوز الهند .
4/ تخلص من الاستحمام بالماء الساخن
فقد يؤدي ذلك إلى جفاف الجلد وتقشره، خاصة اذا كانت البشرة تميل إلى الجفاف ، فينصح أطباء الجلدية بأخذ دش فاتر بدلا من ذلك.
5/ ادخلي حمض الهيالورنيك لروتينك
فوائد حمض الهيالورنيك لا تتوقف فقط عند منع ظهور التجاعيد ، ولكنه يمنحط إشؤاق ونضارة وتوهج بالإضافة إلى أنه يعمل على إزالة البقع الداكنة ويوحد لون البشرة.
6/ الماء الماء الماء
اذا أردت بشرة متوهجة ومشرقة ونضرة على بتناول قدر كاف من الماء على مدار اليوم، لترطيبها ، ولتأخير ظهور علامات التقدم السن، بالإضافة إلى أنها تخلص الجسم من السموم التي قد من الممكن أن تؤثر على مظهر البشرة .