المرأه

6 خطوات للحصول على بشرة متوهجة في فصل الشتاء!

فرناس حفظيaccess_time4 / جُمادى اﻵخرة / 1443 هـ       7 يناير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

ليس من السهل أن تجعلين بشرتك متوهجة ونضرة بشكل مستمر خصوصا في فصل الشتاء ، ولكن ليس بالمستحيل ، فهناك خطوات وأشياء يمكنك إضافتها وإلغائها من روتينك والتي يمكن أن تساعد بشرتك أن تكون أكثر نضارة وتوهج وإشراق.

1/ استخدام المرطب

عليكِ عزيزتي ترطيب بشرتك كل يوم في المساء ، لأن البشرة تكون جافة في فصل الشتاء وعليكِ أن تقومي بهذع الخطوة بشكل يومي .

2/ قناع الترطيب في المساء

عليك استخدام قناع ترطيب مناسب لنوع بشرتك لمدة 10 دقائق مثل قناع عسل النحل للبشرة الدهنية وقناع الزبادي للبشرة العادية أو الجافة.

3/ الترطيب بالزيوت

يمكن أن تكون إضافة الزيوت إلى روتين العناية هامة للغاية خصوصا في فصل الشتاء ، فهى تساعد على رطوبة الجلد كما تساعد عل التخلص من السموم ، ويمكن لأصحاب البشرة الدهنية أن يستخدموا زيت الجوجوبا ، أما أصحاب البشرة الجافة والعادية فمن الممكن أن يستخدموا زيت جوز الهند .

4/ تخلص من الاستحمام بالماء الساخن

فقد يؤدي ذلك إلى جفاف الجلد وتقشره، خاصة اذا كانت البشرة تميل إلى الجفاف ، فينصح أطباء الجلدية بأخذ دش فاتر بدلا من ذلك.

5/ ادخلي حمض الهيالورنيك لروتينك

فوائد حمض الهيالورنيك لا تتوقف فقط عند منع ظهور التجاعيد ، ولكنه يمنحط إشؤاق ونضارة وتوهج بالإضافة إلى أنه يعمل على إزالة البقع الداكنة ويوحد لون البشرة.

6/ الماء الماء الماء

اذا أردت بشرة متوهجة ومشرقة ونضرة على بتناول قدر كاف من الماء على مدار اليوم، لترطيبها ، ولتأخير ظهور علامات التقدم السن، بالإضافة إلى أنها تخلص الجسم من السموم التي قد من الممكن أن تؤثر على مظهر البشرة .

vernas hefzy

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