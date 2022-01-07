مركز الملك سلمان يواصل مساعداته الإنسانية

الرياض – البلاد

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة. وجرى خلال المدة من 16 حتى 22 ديسمبر 2021م في محافظة حجة ضخ 2.989.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وضخ 737.500 لتر من المياه الصالحة للشرب.

كما قدمت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية لـ 80 مستفيدًا خلال المدة من 16 حتى 22 ديسمبر 2021م.

وجرى صرف الأدوية في الخدمات المرافقة لـ 80 فردًا، في حين راجع قسم الخدمات التمريضية 25 مريضًا.

ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 34 طنًا و989 كيلوغراماً من السلال الغذائية في مديرية صبر الموادم بمحافظة تعز، استفاد منها 327 أسرة من الفئات الأكثر احتياجًا، ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي لليمن للعام 2021 – 2022م.

يذكر أن مشروع دعم الأمن الغذائي الذي ينفذه المركز في اليمن يستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.

كما واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع كسوة الشتاء في المملكة الأردنية الهاشمية بمرحلته الثانية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية .

وجرى توزيع 9.100 بطانية و 4.550 حقيبة شتوية على الأسر الأردنية المتعففة واللاجئين السوريين والفلسطينيين في محافظات عمّان، وإربد، وعجلون، وجرش، والزرقاء، ومأدبا ، والكرك ، والبلقاء ، استفاد منها 22.750 فردًا بواقع 4.550 أسرة.

يأتي ذلك في إطار المشاريع التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر الأكثر احتياجًا في الأردن، بهدف الإسهام في التخفيف من معاناتهم وتحسين سبل العيش لهم.