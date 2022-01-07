الرياضة في دوري المحترفين.. الباطن والاتفاق يتعادلان سلبيا

متابعة- محمود العوضي

خيم التعادل السلبي على مواجهة فريقي الباطن والاتفاق التي أقيمت بينهما عصر اليوم في حفر الباطن، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. فرفع فريق الباطن رصيده النقطي إلى 15 نقطة في المركز الرابع عشر من 3 انتصارات وتعادل في 6 وخسر 7 مواجهات، فيما تقدم الاتفاق إلى المركز التاسع برصيد 18 نقطة متساوياً مع أبها بعدد النقاط. وسيواجه الباطن مستضيفه أبها في الجولة القادمة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بالمحالة، فيما يستضيف الاتفاق فريق الشباب، وستقام المباراة على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.