الفن

رمضان 2022..آسر ياسين وأحمد داوود في النسخة العربية من “suits”

فرناس حفظيaccess_time4 / جُمادى اﻵخرة / 1443 هـ       7 يناير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

يشارك كل من  النجم المصري آسر ياسين والنجم أحمد داوود  بطولة النسخة العربية من المسلسل الأمريكي suits، والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان القادم 2022 .

وقد نشر النجم أحمد داوود على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة من الكلاكيت ، ليعلن بدء تصوير المسلسل .

وسيقدم الفنان آسر ياسين وأحمد داوود سويا الثنائي هارفي ومايك ، النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الشهير suits ، والنسخة العربية من إخراج مريم الأحمدي ومن تأليف ورشة محمد أمين راضي ومن إنتاج طارق الجنايني .

وتحظى النسخة الأمريكية بشعبية كبيرة في الوطن العربي، وهى من إخراج  العديد من المخرجين منهم مايكل سميث وأنطون كروبر وكريستوفر ميسيانو  وكيفن براي، وتم عرض المسلسل لأول مرة في عام 2011 .

وتدور أحداثه حول  شاب ذكي لم يكمل دراسته الجامعية يعمل مساعدا لمحام شهير رغم المخاطر الشديدة التي قد يتعرض لها الاثنان لو انكشف أمر الشاب غير المؤهل.

vernas hefzy

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