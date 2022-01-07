رمضان 2022..آسر ياسين وأحمد داوود في النسخة العربية من “suits”

يشارك كل من النجم المصري آسر ياسين والنجم أحمد داوود بطولة النسخة العربية من المسلسل الأمريكي suits، والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان القادم 2022 .
وقد نشر النجم أحمد داوود على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة من الكلاكيت ، ليعلن بدء تصوير المسلسل .
وسيقدم الفنان آسر ياسين وأحمد داوود سويا الثنائي هارفي ومايك ، النسخة العربية من المسلسل الأمريكي الشهير suits ، والنسخة العربية من إخراج مريم الأحمدي ومن تأليف ورشة محمد أمين راضي ومن إنتاج طارق الجنايني .
وتحظى النسخة الأمريكية بشعبية كبيرة في الوطن العربي، وهى من إخراج العديد من المخرجين منهم مايكل سميث وأنطون كروبر وكريستوفر ميسيانو وكيفن براي، وتم عرض المسلسل لأول مرة في عام 2011 .
وتدور أحداثه حول شاب ذكي لم يكمل دراسته الجامعية يعمل مساعدا لمحام شهير رغم المخاطر الشديدة التي قد يتعرض لها الاثنان لو انكشف أمر الشاب غير المؤهل.