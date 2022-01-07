المرأه خلطة طبيعية للحصول على خدود منتفخة دون اللجوء إلى الفيلر!

تبحث كل امرأة عن إطلالة جذابة، ويعد الخدين البارزين سر من أسرار الجمال ، وتذهب النساء إلى مراكز التجميل لإجراء التقنيات الحديثة في نفخ الخدود التي قد تكون مكلفة للغاية للحصول على إطلالة جذابة ، لذا جئنا لكِ اليوم بخلطة طبيعية من مزيج زيوت طبيعية تمكنك من الحصول على خدين منتفخين دون أى تكلفة باهظة الثمن ، فكل ما عليكِ فعله هو إحضار هذه المكونات : احضري ملعقة كبيرة من زيت العنبر، وملعقة كبيرة من زيت اللوز ، ونفس الكمية من زيت الذرة. امزجي جيدا الزيوت الثلاثة ، ثم دلكي بشرة وجهك بها بحركات دائرية هادئة من الأسفل إلى الأعلى ، اتركي هذه الزيوت على وجهك مدة عشرين دقيقة ، ثم اغسيله بالمياه الفاترة. كرري تطبيق هذه الوصفة يوميا حتى الحصول على النتائج المرجوة منها لخدين بارزين ومشرقين .