المرأه

خلطة طبيعية للحصول على خدود منتفخة دون اللجوء إلى الفيلر!

فرناس حفظيaccess_time4 / جُمادى اﻵخرة / 1443 هـ       7 يناير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

تبحث كل امرأة عن إطلالة جذابة، ويعد الخدين البارزين سر من أسرار الجمال ، وتذهب النساء إلى مراكز التجميل لإجراء التقنيات الحديثة في نفخ الخدود التي قد تكون مكلفة للغاية للحصول على إطلالة جذابة ، لذا جئنا لكِ اليوم بخلطة طبيعية من مزيج زيوت طبيعية تمكنك من الحصول على خدين منتفخين دون أى تكلفة باهظة الثمن ، فكل ما عليكِ فعله هو إحضار هذه المكونات :

احضري ملعقة كبيرة من زيت العنبر، وملعقة كبيرة من زيت اللوز ، ونفس الكمية من زيت الذرة.

امزجي جيدا الزيوت الثلاثة ، ثم دلكي بشرة وجهك بها بحركات دائرية هادئة من الأسفل إلى الأعلى ، اتركي هذه الزيوت على وجهك مدة عشرين دقيقة ، ثم اغسيله بالمياه الفاترة.

كرري تطبيق هذه الوصفة يوميا حتى الحصول على النتائج المرجوة منها لخدين بارزين ومشرقين .

vernas hefzy

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *