الرياضة

توقف مُنافسات فئتي الدرّاجات النارية والكوادز في رالي داكار

صحيفة البلادaccess_time4 / جُمادى اﻵخرة / 1443 هـ       7 يناير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – هاني البشر
أصدرت منظمة أماوري سبورت “آيه إس أو” المنطمة لرالي داكار السعودية 2022 بياناً صحفياً حول توقف مُنافسات فئتي الدرّاجات النارية والدراجات رُباعية العجلات “الكوادز” عند المنطقة المُحايدة الأولى، بعد 101 كيلومتر من المرحلة الخاصة السادسة، التي انطلقت صباح اليوم في الرياض.

يأتي ذلك بعد تدهور حالة المسارات بسبب مرور فئات السيارات والمركبات الصحراوية الخفيفة والشاحنات عليها أمس، إضافةً إلى الأمطار الغزيرة التي هطلت مؤخراً، ما أدى لجعل المسار غير قابل للاستخدام بالنسبة للدرّاجات. وستُعلن نتائج المرحلة السادسة لهاتين الفئتين استناداً على الوضع عند الكيلومتر 101.

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *