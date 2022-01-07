توقف مُنافسات فئتي الدرّاجات النارية والكوادز في رالي داكار

الرياض – هاني البشر
أصدرت منظمة أماوري سبورت “آيه إس أو” المنطمة لرالي داكار السعودية 2022 بياناً صحفياً حول توقف مُنافسات فئتي الدرّاجات النارية والدراجات رُباعية العجلات “الكوادز” عند المنطقة المُحايدة الأولى، بعد 101 كيلومتر من المرحلة الخاصة السادسة، التي انطلقت صباح اليوم في الرياض.
يأتي ذلك بعد تدهور حالة المسارات بسبب مرور فئات السيارات والمركبات الصحراوية الخفيفة والشاحنات عليها أمس، إضافةً إلى الأمطار الغزيرة التي هطلت مؤخراً، ما أدى لجعل المسار غير قابل للاستخدام بالنسبة للدرّاجات. وستُعلن نتائج المرحلة السادسة لهاتين الفئتين استناداً على الوضع عند الكيلومتر 101.