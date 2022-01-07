تفاصيل مهمة.. 7 طرق أساسية للحفاظ على بطارية آيفون

كثيرون من مستخدمي هواتف آيفون يعانون من صعوبة فى استخدام البطاريات بسبب سرعة نفادها، بغض النظر عن مقدار شحنها.

الأزمة شائعة ويواجهها معظم مستخدمي هواتف شركة أبل خاصة أنه مع كل تحديث جديد لنظام iOS، تنفد بطارية الهاتف بشكل أسرع من المعتاد.

وعادة، ما يتم إلقاء اللوم على بعض التطبيقات الموجودة بجهاز الآيفون.

ولكن الحل ليس بحذفها من أجل الحفاظ على عمر البطارية.

إذ توجد حيل ذكية أخرى لتلك المشكلة، وفقا لما ذكره موقع «ديلي ستار» البريطاني، وهي كالتالي:

– التوقف عن إغلاق التطبيقات باستمرار

نصح الموقع بالتوقف عن محاولة إغلاق تطبيقات هاتف آيفون الخاصة بالمستخدم كثيرا.

هذا ليس مضيعة للوقت فحسب، بل قد ينتهي به الأمر بالضرر أكثر من النفع.

إذ قالت شركة «أبل» إنه عندما تظهر التطبيقات المستخدمة مؤخرًا في الهاتف دائما ما يكونوا في وضع الاستعداد ولا يستهلكون البطارية.

إذ لا يتم إعادة تشغيلها، وعند استخدامها يمتص ذلك عمر البطارية، وكلما زاد الضغط عليها، تتضاعف سرعة استنزافها.

-تفعّيل السطوع التلقائي

كلما كانت شاشة الهاتف أكثر سطوعا، زادت سرعة أدمغة البطارية؛ لذلك عى المستخدم تفعيل ميزة السطوع التلقائي من «أبل» والتي تنظم إضاءة الشاشة.

بناءً على الإضاءة المحيطة أينما كان الشخص، وسيؤدي ذلك إلى تحسين عمر البطارية بمرور الوقت، والتي تعتبر طريقة ذكية للحفاظ على السطوع عند المستويات الصحيحة تلقائيًا.

– استخدام وضع الطاقة المنخفضة

يمكن أن يساعد تنشيط وضع الطاقة المنخفضة في إيقاف تشغيل بعض الميزات المستهلكة للطاقة بالهاتف.

رغم أن هذا يمكن أن يساعد بطارية «الآيفون» في الاستمرار لفترة أطول.

ولكن هذا يعني أيضًا يتسبب في أن بعض التطبيقات والأدوات والميزات على الهاتف لن تعمل مؤقتًا بعد الآن.

ولتشغيل وضع الطاقة المنخفضة، انتقل إلى الإعدادات، ثم البطارية وقم بتبديل المفتاح في الأعلى.

– تفعّيل وضع الطيران

في حال لم يتمكن المستخدم من الحصول على إشارة، فمن الأفضل دائمًا الانتقال إلى وضع الطيران.

كون هذا الخيار يمنع الهاتك من البحث باستمرار عن الشبكات.

ما قد يعيق في كثير من الأحيان عمر البطارية، ولتفعيل وضع الطائرة، انتقل إلى الإعدادات وقم بتبديل زر وضع الطائرة في الأعلى.

– التحقق من صحة البطارية

في بعض الأحيان، تبدأ البطارية في النفاد لأنها تالفة وتحتاج إلى ترقيتها.

وللتحقق من جودتها، على المستخدم التوجه إلى الإعدادات والانتقال لقسم البطارية، ثم اختيار Battery Health، والتي تتضمن بعض التفاصيل.

منها الحد الأقصى للسعة، والذي تم إدراجه كنسبة مئوية دقيقة لشحن iPhone مقارنةً بالوقت الذي كانت فيه جديدة.

إذ تعتبر البطارية بالية إذا كانت أقل من 80٪، ما يعني ضرورة ترقيتها.

– إيقاف تشغيل الإعدادات

يحتوي الهاتف على العديد من الميزات التي تستهلك عمر البطارية.

ويمكنك تجنب ذلك عن طريق تعطيل هذه الميزات الباحثة عن للطاقة، من خلال إيقاف تشغيل إعدادات الموقع بالانتقال إلى الإعدادات ثم الخصوصية، ومنها لخدمات الموقع.

– منع التطبيقات من البحث عن محتوى جديد

يتضمن هاتف الآيفون أداة مدمجة لاكتشاف التطبيقات المستهلكة لعمر البطارية بالضبط.

وللتحقق توجه إلى الإعدادات ثم البطارية، والنقر فوق خيار «آخر 10 أيام».

والذي يكشف عن استخدام البطارية لتطبيقات مختلفة من الأسبوع ونصف الماضي.

ووقتها يمكن معرفة تلك التطبيقات بنسبة مئوية محددة، وعلى سبيل المثال، إذا كان أحد التطبيقات يحتوي على 20٪ بجواره، فهذا يعني أنه استهلك خُمس عمر البطارية.