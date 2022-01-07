الرياضة الهلال يستغني عن فييتو

الرياض- فيصل الرقيبة

أكدت مصادر لـ”البلاد” أن إدارة نادي الهلال تعتزم الاستغناء عن خدمات اللاعب الأرجنتيني لوسيانو فييتو، وتسعى للتعاقد مع مهاجم أجنبي. جدير بالذكر أن نادي الهلال كان قد تعاقد مع لوسيانو فييتو في صيف عام 2020 بعقد يمتد لـ4 مواسم، قادمًا من صفوف سبورتنج لشبونة البرتغالي، وشارك فييتو في 11 مباراة هذا الموسم، وبدأ أساسياً في 7 منها، وسجل هدفين، ولم يصنع أي هدف.