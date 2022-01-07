الرياضة

الهلال يستغني عن فييتو

صحيفة البلادaccess_time4 / جُمادى اﻵخرة / 1443 هـ       7 يناير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- فيصل الرقيبة
أكدت مصادر لـ”البلاد” أن إدارة نادي الهلال تعتزم الاستغناء عن خدمات اللاعب الأرجنتيني لوسيانو فييتو، وتسعى للتعاقد مع مهاجم أجنبي.

جدير بالذكر أن نادي الهلال كان قد تعاقد مع لوسيانو فييتو في صيف عام 2020 بعقد يمتد لـ4 مواسم، قادمًا من صفوف سبورتنج لشبونة البرتغالي، وشارك فييتو في 11 مباراة هذا الموسم، وبدأ أساسياً في 7 منها، وسجل هدفين، ولم يصنع أي هدف.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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