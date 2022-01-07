الفتح يودع النرويجي غوستاف

الدمام- حمود الزهراني
بحضور رئيس النادي والجهازين الفني والإداري واللاعبين، أقام نادي الفتح احتفالية وداع للاعب النرويجي غوستاف الذي وقع مخالصة مالية مع النادي بعد تجربة احترافية استمرت قرابة العامين ونصف مع الفريق الفتحاوي.
من جهتها، قدمت إدارة النادي الشكر والتقدير للاعب على جهوده، وما قدمه مع الفتح خلال الفترة الماضية متمنين له التوفيق.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
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