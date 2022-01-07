الرياضة الفتح يودع النرويجي غوستاف

الدمام- حمود الزهراني

بحضور رئيس النادي والجهازين الفني والإداري واللاعبين، أقام نادي الفتح احتفالية وداع للاعب النرويجي غوستاف الذي وقع مخالصة مالية مع النادي بعد تجربة احترافية استمرت قرابة العامين ونصف مع الفريق الفتحاوي.

من جهتها، قدمت إدارة النادي الشكر والتقدير للاعب على جهوده، وما قدمه مع الفتح خلال الفترة الماضية متمنين له التوفيق.