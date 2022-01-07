الرياضة الطاهر أول سعودي وعربي يعتلي صدارة التصنيف الدولي لكرة الطاولة

الدمام- حمود الزهراني

في إنجاز فريد وغير مسبوق للرياضة السعودية والعربية والخليجية، اعتلى لاعب نادي الفتح عبدالرحمن الطاهر صدارة التصنيف الدولي للاعبي كرة الطاولة برصيد 56 نقطة متفوقاً على أقرب منافسيه بفارق أربع نقاط. وتعتبر هذا المرة الأولى في تاريخ الطاولة السعودية والعربية والخليجية التي يعتلي فيها لاعب صدارة التصنيف الدولي تحت سن 11 سنة، ويعد الطاهر من المواهب اللامعة في كرة الطاولة العالمية. وكان الطاهر قد حقق العام الماضي المركز الثاني في التصنيف خلف بطل هنغاريا.

وسبق للموهبة الطاهر تحقيق العديد من الإنجازات العالمية الدولية الخارجية، التي كان آخرها حصوله في سبتمبر الماضي على المركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة سلوفينيا الدولية بعد تغلبه على خصمه السلوفيني بنتيجة 3/0، وجاء الطاهر بالمركز الثالث من بين أكثر من 224 لاعباً ولاعبة شاركوا في البطولة يمثلون 19 دولة، وتحقيقه المركز الأول وكأس البطولة في دولة عمان ضمن سلسلة بطولات العالم للاتحاد الدولي.