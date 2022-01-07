السفير بخاري: العلاقات الأخوية بين المملكة ولبنان أعمق من أن ينال منها فشل تصريحات «عبثية»

البلاد : متابعات

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان السفير وليد بخاري، أن العلاقات الأخوية القائمة بين المملكة العربية السعودية ولبنان أعمق من أن ينال منها فشل تصريحات غير مسؤولة وعبثية.

وقال السفير وليد بخاري في تصريح له لوكالة الأنباء الفرنسية: “المملكة تؤكد وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني بكافة طوائفه، وهي على يقين بأن هذه المواقف لا تمثل الشعب اللبناني الشقيق”.

وأضاف: “لبنان دولة رسالة و لن يسمح بأن يكون ممرّاً أو مستقرّاً لأيّ قوى ظلامية تستهدف المساس بأمنه واستقراره وعروبته”.

وختم السفير بخاري تصريحه قائلاً: “نتقاسم مسؤولية مشتركة مع المجتمع الدولي من أجل الحفاظ على إستقرار لبنان وإحترام سيادته ووحدته بما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن والقرارات الدولية والعربية”.