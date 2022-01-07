الجمارك السعودية تحصد ذهبية فئة «حلول تكنولوجيا الأعمال»

مركز المعلومات – عبدالله صقر

في 21 أكتوبر من العام 1966م نشرت البلاد تحت عنوان ” إنشاء مركز جمركي للتعليم ” خبراً عن نية وزارة المالية والاقتصاد الوطني إنشاء مركز للجمارك لتوفير التدريب العملي الحديث للعاملين فيه بغية تطوير الخدمات الجمركية في المملكة وتمكينها من أداء رسالتها وفق احدث الأساليب الجمركية المتبعة في العالم بما يتفق وسمعة هذه البلاد.



واليوم وبعد أعوام قليلة منذ إطلاق إستراتيجيتها وهويتها الجديدة في 2017 حصدت الجمارك السعودية مؤخرا الجائزة الذهبية في فئة “حلول تكنولوجيا الأعمال” إحدى جوائز الأعمال الدولية، وذلك عن مشروعها (النظام الإلكتروني للقضايا الجمركية) الذي أطلقته العام المنصرم.

وتعد هذه الجائزة مؤشرا على ما شهدته الجمارك من مستوى في الممارسات المثلى واستخدام التقنية التي تعتمدها في مجال الرقمنة والتي تضمن التطوير المستمر للخِدْمات التي تُقدمها لعملائها بمختلف فئاتهم ولشركاء المنظومة اللوجستية،

كما حققت أكاديمية الزكاة والضريبة والجمارك في هذا العام جائزة “إستراتيجية التعلم والتطوير الأكثر تميزًا (Most Distinctive Learning & Development Strategy)، إحدى الجوائز التي تمنحها القمة الحكومية للموارد البشرية في دبي للمنظمات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

في مايو الماضي صدر قرار بدمج الهيئة العامة للزكاة والدخل والهيئة العامة للجمارك تحت مسمى (هيئة الزكاة والضريبة والجمارك)، والذي جاء بهدف توحيد جهود كلا القطاعين تحت مظلة واحدة، مما يُسهم في رفع فاعلية الأداء وكفاءة الإنفاق.

“بناء الكفاءات” وحصد الجوائز

اهتمت الجمارك منذ نشأتها بتأهيل كوادرها بالتعليم والتدريب الكمي والنوعي من خلال معهد التدريب الجمركي، وبعد عملية دمج الهيئة العامة للجمارك تحت مسمى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك صار التدريب والتعليم من خلال أكاديمية الزكاة والضريبة والجمارك إضافة الى المعهد، ولتحقيق اهداف ورؤية المملكة ركزت الجمارك على نوعية البرامج التدريبية التي من شأنها أن تحقق أهدافها في إعداد كوادر جمركية قادرة على تسلم مسؤوليات قيادة العمل في المستقبل وتنمية المهارات الإدارية والمالية والقانونية وتأهيل وإعداد صف أول من المدربين و تبادل الخبرات الفنية والمعرفية من خلال الشراكة مع دول الإقليم والمنظمات الدولية و المساهمة الفاعلة في بناء قوة عمل ذات كفاءة عالية في مجال العمل الجمركي.

ففي العام2019 مثلاً عقد معهد التدريب الجمركي دورة تدريبية عن آلية تطبيق اتفاقية النقل البرّي الدولي (TIR) بغية التعريف بمبادئ اتفاقية النقل البرّي الدولي “التير” وأهدافها وأبرز مزاياها، وآلية قبول الشركات والشاحنات في النظام البري الدولي والشروط الفنية للشاحنات والحاويات الناقلة بموجب “دفتر النقل”، كما عقدت أكاديمية الجمارك السعودية دورة تدريبية للمنشآت المعتمدة في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد تحت عنوان “تصنيف وتكويد السلع والبضائع” بغية تعريف المنشآت المعتمدة في برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بالنظام المنسق لتصنيف السلع والبضائع والذي يُعد أحد أهم أركان العمل الجمركي والمرجع الأساس لمعرفة القواعد العامة للسلع.

وفي يونيو الماضي أطلقت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك برنامج “بناء الكفاءات” في نسخته الرابعة، لتدريب الكوادر الوطنية حديثة التخرج في بيئة عملية احترافية، تمَكّنها من اكتساب المعرفة المهنية المتخصصة، والمنافسة العملية الفعّالة في سوق العمل بالمملكة. عبر تطــوير المهــارات العلميــة للخريجيـن وإتاحة فرصـة التطبيـق العملـي لهم فـي بيئـة عمليـة متكاملــة.

ويوفر البرنامج العديد من الحوافز التدريبية والمالية للمتدربين الملتحقين بالبرنامج، أبرزها حضور برامج تدريبية بالتعاون مع جامعة وارتون الأمريكية التي تعد من أفضل 10 جهات للتعليم القيادي في العالم، كما يقدم البرنامج للمتدرب تأمين طبي له وأفراد أسرته، وتسجيله في التأمينات الاجتماعية، وإجازة سنوية، بالإضافة إلى مكافأة مالية شهرية للمتدرب.

كما فازت أكاديمية الزكاة والضريبة والجمارك في أكتوبر الماضي بجائزة إستراتيجية التعلم والتطوير الأكثر تميزًا

حيث جاء الفوز بهذه الجائزة عن مشروع الأكاديمية فكرةً وتصميمًا وتنفيذًا.

وجاء هذا الإنجاز خلال مشاركة الأكاديمية في فعاليات النسخة التاسعة من مؤتمر القمة الحكومية للموارد البشرية، التي توفر منصة مثالية لمجتمع دول مجلس التعاون الخليجي للالتقاء والعمل نحو رؤية دفع مكانة المنطقة كرائدة في تنمية رأس المال البشري.

الجدير بالذكر أن أكاديمية الزكاة والضريبة والجمارك فازت العام الماضي بجائزة “التميُّز في إدارة الكفاءات” (Excellence in Talent Management Award)، التي يمنحها مؤتمر القمة الحكومية للموارد البشرية في دبي، وهو ما يثبت جدارتها في إدارة مواردها البشرية المتميزة، بما يبني علاقة عمل فَعّالة ومستدامة تسهم في تحقيق الأهداف العليا للمنظمة.