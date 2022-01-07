الاتحاد  يتخطى الفيحاء ويعزز صدارته لدوري المحترفين

جدة – هلال سلمان

تصوير-فيصل صالح

عزز فريق الاتحاد صدارته بعد فوزه على الفيحاء (2-0) في الجولة الـ 16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بدأ الروماني كوزمين كونترا مدرب الاتحاد اللقاء بإشراك البرازيلي برونو هنريكي أساسيا مكان عبدالإله المالكي، وعمر هوساوي مكان أحمد حجازي، كما لعب هارون كمارا أساسيا، فيما اعتمد الفيحاء على إغلاق مناطقه الخلفية واللعب بتحفظ، وكانت أول الفرص الخطيرة اتحادية بعد أن عكس حمدان الشمراني كرة داخل المنطقة حاول فهد المولد أن يغمزها في الشباك، لكن كرته مرت بجوار القائم في الدقيقة 28، ثم افتتح عمر هوساوي التسجيل للاتحاد برأسية قوية من ركنية نفذها هنريكي (د 34)، وتصدى ستويكوفيتش حارس الفيحاء لكرتين خطيرتين من ركنية هنريكي ثم توغل البيشي (د 41)، لينتهي الشوط الأول بهدف دون مقابل.

وفي الشوط الثاني، كثف الاتحاد من ضغطه وهدد مرمى الفيحاء بالعديد من الكرات الخطرة، ونجح في تعزيز تقدمه بهدف رائع بعد تمريرة عالية من هنريكي غمزها رومارينيو بيمناه في الشباك مستغلا خروج الحارس (د 67)، ثم أشرك كونترا المالكي مكان هنريكي (د 80)، وأهدر روما انفرادة بعد تمريرة طويلة من البديل باحسين (د 90)، ولم تتغير النتيجة في الوقت بدل الضائع، ليحقق الاتحاد فوزه الـ 11 هذا الموسم ويرفع رصيده إلى 35 نقطة في الصدارة، ويتوقف رصيد الفيحاء عند 21 نقطة.