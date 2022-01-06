وكيل محافظة إب لـ البلاد: التحالف يواصل دعم انتصارات الميدان

البلاد – محمد عمر

أكد محمد عبد الواحد وكيل محافظة “إب” ، أن اليمن يشهد في المرحلة الراهنة انتصارات عظيمة للجيش اليمني في الجبهات، مما عزز الأمل للشعب اليمني في الخلاص من مليشيا الحوثي الإرهابية، بفضل موقف التحالف بقيادة المملكة التي ساندت الدولة والشعب اليمني ووقفت معهم من أجل هزيمة المشروع الظلامي المدعوم إيرانيا.



وأشاد “وكيل محافظة إب” في تصريح لـ “البلاد” بالانتصارات التي تتحقق في محافظة شبوة بتحرير مديرية عسلان والتدخل الكبير للتحالف الذي وفر الغطاء الجوي في العمليات العسكرية وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، وساهمت جهوده في إسقاط المليشيات في أكثر من منطقة. وأوضح عبد الواحد أن المحافظة تشهد أوضاعاً مأساوية في ظل وجود المليشيات الحوثية التي حولت المحافظة سجن كبير من خلالها أعمالها الإرهابية ضد المواطنين والجرائم اليومية التي ترتكب من المليشيات الدموية في حق أبناء المحافظة. وقال إن المليشيات تواصل أعمال النهب الممنهجة للمحافظة وتجريد المواطنين من ممتلكاتهم والتنكيل بمن يعترض على أعمال السلب والسرقة والإرهاب، مشير إلى أن المليشيات تمارس الابتزاز المالي عبر ما يسمى المجهود الحربي وفرض الغرامات المتعددة لنهب المحافظة. وأكد “عبد الواحد” أهمية توحيد الصف اليمني في معركة مواجهة المليشيات وإبعاد كل العابثين والمستفيدين من الحرب ، مشددا على التضامن الشامل مع الشرعية وقيادة التحالف لتحقيق الخلاص من المليشيات الحوثية, وإحباط مخططات تفريق الصف الوطني وتخريب الوطن.