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وفاة عضو هيئة كبار العلماء الشيخ صالح اللحيدان

صحيفة البلادaccess_time3 / جُمادى اﻵخرة / 1443 هـ       6 يناير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – البلاد

انتقل إلى رحمة الله أمس عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس القضاء الأعلى سابقاً، الشيخ صالح اللحيدان، وذلك بعد معاناته مع المرض.

وولد الشيخ صالح اللحيدان في مدينة البكيرية بمنطقة القصيم، وتدرج في عدة مناصب منها عضو في هيئة كبار العلماء منذ تأسيسها، وعضو في رابطة العالم الإسلامي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى سابقاً.

كما عمل رئيساً للمحكمة العامة بالرياض بين عامي 1964 و1970، وقاضياً للتمييز، وعضواً في الهيئة القضائية العليا عام 1970، ورئيساً لتحرير مجلة «راية الإسلام» التي شارك في تأسيسها، وسكرتيراً وملازماً قضائياً لرئيس البحوث العلمية والإفتاء بالسعودية.

khaled soliman

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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