ملكية العلا تطلق مهرجان الحمضيات

البلاد ـ ياسر بن يوسف

تُطلق الهيئة الملكية لمحافظة العلا, يوم غد “مهرجان الحمضيات” الأول، الذي يمثّل إحدى الفعاليات المنوعة العديدة التي تقدّمها العلا للزائرين والسيّاح هذا العام.

ويستقبل مهرجان الحمضيات بالعلا زائريه في عطلة نهاية الأسبوع الحالي, والاسبوع القادم , ليبرز مكانة العلا الزراعية التي اكتسبتها منذ آلاف السنين, يعرض خلالها المزارعون المشاركون في الفعالية أبرز ما تنتجه المحافظة من محاصيل متنوعة من الحمضيات, في تظاهرة زراعية اقتصادية, يشارك فيها أهالي العلا بمنتجاتهم.

وتسعى الهيئة الملكية لمحافظة العلا من خلال إقامة المهرجان, إلى دفع النمو الاقتصادي للمحافظة من خلال المبادرات المجتمعية والمشاريع التنموية, حيث يقام المهرجان خلال فترة الحصاد الموسمية لإنتاج المزارع التي ستُعرض خلاله أنواع متعددة من فواكه الحمضيات التي تشتهر بها مزارع العلا.

ويعدّ موسم الحصاد الموسمي للحمضيات, تظاهرة ثقافية اقتصادية يحتفي أهالي العلا بها سنوياً, عبر الأسواق المحلية, وتنتشر عبر عدد من المدن المجاورة لمحافظة العلا, حيث تحوي مزارع المحافظة على أكثر 200 ألف شجرة من مختلف الحمضيات. كما تستضيف العلا، مدينة التراث والثقافة عرض أزياء فريد من نوعه يجسد الأناقة و تكريم عصر الخيول، وذلك يوم 27 يناير الجاري. وبالإضافة إلى عرض الأزياء، ستعرضDolce&Gabbana مجموعة فريدة من نوعها منتقاة بعناية في قاعة مرايا، المصنفة في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر مبنى مغطى بالمرايا في العالم، حيث سيتاح لزوار العلا زيارة المساحة الحصرية.