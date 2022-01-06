الرياضة لاتيغان يفوز بالمرحلة 5 لفئة السيارات برالي داكار السعودية 2022

الرياض – هاني البشر

وصل سائق تويوتا الجنوب إفريقي هينك لاتيغان، لخطّ نهاية المرحلة الخامسة في المركز الأول لفئة السيارات، متقدماً عن سائق “بي آر أكس” الفِرنسي سيباستيان لويب بفارق 1:58 دقيقة. ويعد هذا الفوز هو الأول للسائق هينك بإحدى مراحل الرالي، إذ عانى من عدم التوفيق في مُشاركته في رالي داكار 2021. وأنهى سائق تويوتا الأرجنتيني لوسيو ألفاريز المرحلة في المركز الثالث، والفِرنسي ماتيو سيرادوري في المركز الرابع بفارق دقيقتين و59 ثانية عن المتصدر.