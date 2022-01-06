الرياضة كوينتيرو يسجل فوزه الخامس برالي السعودية داكار في فئة “تي3”

الرياض- هاني البشر

سجَّل السائق الأمريكي سيث كوينتيرو فوزه الخامس في رالي داكار هذا العام، يليه بفارق أكثر من ثماني دقائق السائق السويدي سيباستيان إريكسون، الذي تمكَّن من كسب 43 ثانية فقط من صاحب المركز الثالث التشيلي فرانشيسكو لوبيز. ونظراً للحاجة الماسَّة للطائرات الطبية المُخصصة لفئتي الدرّاجات النارية وداكار كلاسيك، فقد قرَّرت إدارة الرالي بعد وقتٍ قصير من مُنتصف اليوم، وقف المُنافسات في كلتا الفئتين حفاظاً على سلامة المُتنافسين، ولم تتأثَّر فئة السيارات بهذا القرار، نظراً لأنها تستخدم مساراً مُختلفاً لمرحلة اليوم ولديها مجموعة أخرى من الطائرات الطبية.

وسيتم تعديل نتائج المرحلة في فئتي الدرّاجات النارية وكلاسيك وفقاً للظروف الحالية وقواعد القوة القاهرة. وهنالك عدة حلول مُتاحة أمام مسؤولي الرالي، حيث يدرسونها جميعها لإيجاد الحل الأكثر عدالةً للجميع، ويشمل ذلك الدرّاجين الذي أنهوا المرحلة وأولئك الذين لا يزالون داخل المرحلة. وسيكون المسار معكوساً في المرحلة السادسة غداً (الجُمعة)، حيث ستنطلق الدرّاجات النارية في المسار الذي ستسكله السيارات اليوم. لذا فإن الفائز بسباق اليوم يُمكنه الاعتماد غداً على آثار العجلات التي سترسمها السيارات ما قد يُساعدهم في توفير الوقت في الملاحة، وعليه، حجب منظمو الرالي الخرائط المباشرة لفئتي الدراجات النارية والسيارات للمرحلة الخامسة عن الموقع الإلكتروني الرسمي لرالي داكار حفاظًا على مبدأ العدالة الرياضية.