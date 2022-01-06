علامات في هذه الأماكن تدل على السرطان .. وهذا الطعام يساعد على مواجهته

السرطان هو المرض الأكثر إرعابا حول العالم، حيث تسعى العقول جاهدة لتوفير علاج ناجع له على كافة المستويات.

وبحسب ما أعلنت هيئة نظام الصحة الوطني البريطانية فإن ظهور عيوب على الجلد في أماكن كالرقبة والوجه والأذنين يمكن أن تكون إحدى أعراض السرطان.

وبحسب روسيا اليوم، فقد نقل موقع “Express” عن الهيئة أن الحديث يدور عن الشكل الأكثر شيوعا للسرطان وهو سرطان الخلايا القاعدية.

وتظهر بشكل متكرر نتوءات أو بقع حمراء متقشرة على الجلد، وغالبا ما تكون داكنة أو بنية اللون.

هذه التكوينات تكون مصحوبة أحيانا بالحكة. بالإضافة إلى ذلك قد تظهر آثار مشابهة للندبات.

وقالت الهيئة: “يزداد حجم النتوءات ببطء وقد تتصلب أو تنزف أو تتطور إلى قرحة مؤلمة”.

وأضافت أن هذا النوع من السرطان يعتبر من أكثر السرطانات التي يمكن علاجها بسهولة، لأنه نادرا (أقل من 5% من الحالات) ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.

طعام يساعد على درء السرطان

وفي تقرير آخر، كانت هناك بعض الأطعمة الصغيرة التي قد تساعد في متابعة حياة أطول لأنها قد تمنع المرض الخبيث وكذلك الحالات الأخرى التي تهدد الحياة.

ويتسبب السرطان في نمو الخلايا في أجزاء معينة من الجسم وتكاثرها دون حسيب ولا رقيب.

ويمكن لهذه الخلايا أن تدمر الأنسجة السليمة وكذلك أعضاءك.

ووفق ما أدلى أحد المديرين من Medicine Direct، فهناك نوع من الخضار الصغيرة التي يمكن أن تساعد.

ويشمل الغذاء الذي يمكن أن يساعد في تعزيز طول العمر عن طريق الحد من خطر الإصابة بالسرطان، كرنب بروكسل.