الرياضة برعاية وزير الرياضة..”إعداد القادة” يُدشن يوم المهنة الرياضي

الدمام- حمود الزهراني

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، أعلن معهد إعداد القادة إقامة فعالية «يوم المهنة الرياضي»، على مدار ثلاثة أيام، خلال الفترة من 25-27 يناير 2022، في الصالات الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض. وتُعتبر مبادرة «يوم المهنة الرياضي»، إحدى مبادرات شبكة الرياضيين السعوديين التابعة لمعهد إعداد القادة، بدعم من برنامج «جودة الحياة»، نحو تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال تمكين القدرات والكفاءات الوطنية الشابة، في الدخول إلى سوق العمل. وتهدف مبادرة «يوم المهنة الرياضي»، التي ينظمها للمرة الأولى معهد إعداد القادة، إلى توفير قنوات اتصال بين الباحثين عن عمل من ذوي القدرات والكفاءات، وأصحاب الأعمال في القطاعات والمؤسسات الرياضية والجهات ذات العلاقة، لسد الفجوة الوظيفية في القطاع الرياضي السعودي، وإتاحة الفرصة لكافة القطاعات الرياضية، للتعريف بنشاطاتها، وطرح ما لديها من فرص وظيفية، خلال المبادرة التي يتخللها إقامة ورش عمل وجلسات حوارية، مع عدد من المتخصصين في المجال الرياضي. من جهته، قدم المدير العام لمعهد إعداد القادة، عبد الله بن فيصل حمّاد، شكره وامتنانه لسمو وزير الرياضة، على رعايته الكريمة لهذه المبادرة، التي تُجسد دور الوزارة الريادي، في تمكين شباب وشابات الوطن أصحاب القدرات والكفاءات، وتوفير الفرص الوظيفية لهم، وتأهيلهم لدخول سوق العمل، بما يُحقق مستهدفات رؤية 2030.

ويمكن للجهات الراغبة بالمشاركة في «يوم المهنة الرياضي»، التقدم بالطلب من خلال زيارة الموقع المخصص للمبادرة careerfair.ssn.sa/ خلال فترة التقديم المحددة حتى 9 يناير.