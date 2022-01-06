المزيد من الكوارث الطبيعية الخطيرة في 2022 .. توقع مقلق من العلماء لهذا السبب

المناخ يمثل تحديا كبيرا أمام العالم خاصة مع التغيرات المضطردة، والتي لا تتوقف حول العالم، ما يهدد حياة الكون بالكوارث الطبيعية المقلقة.

وبحسب تقرير نشرته روسيا اليوم، فقد حذر علماء من أن هناك سببا لتوقع المزيد من الكوارث الطبيعية الخطيرة في عام 2022.

وذلك بعد عام أثرت فيه الأحداث المناخية القاسية، على العديد من البلدان حول العالم.

واستطرد كاي كورنهوبر، عالم المناخ في جامعة كولومبيا الأمريكية لموقع “أكسيوس” في شرح الأمر المقلق.

وقال “يبدو أن السيناريوهات التي نضعها تقلل من شأن تلك الأحداث المناخية المتطرفة”.

وأضاف أنه ولا سيما السيناريوهات التي يصعب التنبؤ بها التحضير لها، خصوصا مع ما حدث العام الماضي، فقد ظهر أنه من الصعب توقعها.

وذكر موقع “أكسيوس” في تقرير “أننا سنحصل على المزيد من المعلومات حول حالة المناخ”.

وذلك عندما تصدر اللجنة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) التابعة للأمم المتحدة ثلاثة تقارير جديدة، والتي من المقرر حاليا إصدارها في سبتمبر وفبراير ومارس.

هذا وكشفت الدراسات، بما في ذلك تقرير من IPCC العام الماضي، أن ما نحن فيه اليوم ليس “الوضع الطبيعي الجديد”، بل حذر من “مستقبل أكثر خطورة”.