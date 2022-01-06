الرياضة السبت المقبل.. نادي سباقات الخيل يطلق اسم كأس الأمير خالد بن عبدالله على سباقاته

الرياض- هاني البشر

بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء، قرر نادي سباقات الخيل في المملكة العربية السعودية، إطلاق اسم كأس سمو الأمير خالد بن عبد الله على سباقاته الأسبوعية في ميدان الملك عبدالعزيز ، يوم السبت المقبل الثامن من شهر ديسمبر من عام 2022، حيث من المتوقع أن تشهد سباقات السبت المقبل مشاركة كبيرة. ويُعد سمو الأمير خالد بن عبد الله من أنجح مُلاّك الخيل في العالم، حيث يمتلك عدة مزارع في أوروبا وأمريكا، وهو مؤسس ومالك إمبراطورية مزرعة جود مونت لإنتاج الخيول العالمية التي حصلت على لقب أفضل مزارع في العالم لعام 2010م، وقد حقّقت جياده على مدى أكثر من ثلاثين عاماً إنجازات متواصلة على المضامير الأوروبية والأمريكية في البطولات الدولية، حيث إن جميع الخيول الخاصة للأمير خالد من إنتاج مزارعه، ويمتلك أشهر وأفضل الفحول في العالم. ويعتبر سمو الأمير خالد بن عبدالله أفضل مُنتِج في أوروبا، حيث يتسابق ملاك الخيل على اقتناء إنتاج مزرعته من الخيول نظراً لما تملكه من سلالات قّل أن تَجِد لها مثيلاً في العالم، في ظل شهادات خبراء ومؤسسات مختصة تشيد بسلالات هذه المزرعة وقدرة جيادها على المشاركة والفوز في سباقات دولية معروفة، مما يثير اهتماماً واسعاً بين المهتمين بشراء الجياد الأصيلة. ويأتي إطلاق اسم سمو الأمير خالد بن عبدالله، على سباقات نادي الخيل للأسبوع المقبل، جرياً على عادة النادي، في تكريم الشخصيات التي لها أثر كبير على صعيد رياضة الخيل والفروسية، أو على أصعدة قريبة من هذه الرياضة، في سياق التحفيز الإيجابي، ودعم رياضة الخيل، وكل من يهتم بها، أو كان له دور في رعايتها، داخل المملكة العربية السعودية، التي تتسم بموروثها التاريخي المميز، على صعيد الفروسية والتي تعد اليوم من أبرز الرياضات في المملكة وتستقطب الجمهور المحلي والعالمي، وتعزز خبرات المملكة في هذا المضمار، بمعايير رياضية عالمية رفيعة المستوى. يذكر في هذا الصدد أن اسطبلات” جودمونت فارم” حازت على ما يقارب 75٪ من بطولات أكبر سباقات العالم في العام 2010 الموافق للعام 1432. كما فاز حصانه “وورك فورس” البالغ من العمر ثلاث سنوات بلقب أفضل حصان في أوروبا لعام 2010م بعد إحرازه المركز الأول في أكبر سباقات بريطانيا وفرنسا، كما نال حصان سمو الأمير خالد بن عبدالله ‘فرانكل’ لقب أحسن حصان في القارة الأوروبية لعمر السنتين، وفاز الحصان ‘ترنكو تايقر’ بجائزة أحسن حصان على مستوى أوروبا لجميع أنواع الأجواء الممطرة وغير الممطرة لفئة الأربع سنوات فما فوق.