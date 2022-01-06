أمير المدينة المنورة يستقبل الرئيس التنفيذي لتجمع المدينة المنورة الصحي

المدينةالمنورة : البلاد

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة اليوم الرئيس التنفيذي لتجمع المدينة المنورة الصحي الدكتور أحمد بن إبراهيم الصغير بمناسبة تعيينه بمنصبه الجديد، والمدير العام للشؤون الصحية بالمدينة المنورة الدكتور محمد بن جمال الخلاوي بمناسبة تمديد تكليفه.

وهنأ سمو أمير منطقة المدينة المنورة خلال اللقاء الدكتور الصغير بمناسبة تعيينه، راجياً له التوفيق والسداد في خدمة القطاع الصحي بالمنطقة، وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين ورفع الكفاءة التشغيلية والتكامل في خدمات المنشآت الصحية ورفاهية المستفيدين في القطاعين العام والخاص، كما هنأ الدكتور الخلاوي على تجديد تكليفه مديرا عاماً للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، مثمناً الجهود والأعمال المتعددة التي قدمها خلال مدة تكليفه بإدارة التجمع.

من جانبهما أعرب الدكتور أحمد الصغير والدكتور محمد الخلاوي عن شُكرهما لسمو أمير منطقة المدينة المنورة، مُنوهين بما يحظى به القطاع الصحي في المنطقة من متابعة مُباشرة من سموه، لتحقيق توجهات القيادة الرشيدة -أيدها الله-.

يذكر أن وزارة الصحة بالمملكة تقود أحد أكبر برامج التحول الصحي في العالم، الذي يتضمن فصل المهام بحيث يتولى التجمع الصحي تقديم الخدمة الصحية عبر المنشئات الصحية المختلفة، في حين تتولى إدارة الشؤون الصحية بالمنطقة التنظيم ومراقبة أداء ومخرجات المنظومة الصحية بقطاعاتها العام والخاص والخيري.