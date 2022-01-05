24 طريقة سهلة لخسارة الوزن بشكل طبيعي

هناك العديد من الطرق الطبيعية التي ثبت فعاليتها بالفعل في فقدان الوزن وفيما يلي 24 طريقة سهلة لفقدان الوزن بشكل طبيعي

1. أضف البروتين إلى نظامك الغذائي

2. تناول الأطعمة الكاملة المكونة من عنصر واحد

3. تجنب الأطعمة المصنعة

4. قم بتخزين الأطعمة الصحية والوجبات الخفيفة

5. قلل من تناول السكر

6. شرب الماء

7. اشرب قهوة (غير محلاة)

8. تجنب السعرات الحرارية بالمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة

9. قلل من تناول الكربوهيدرات المكررة بالمعجنات والسكريات

10. صوم بشكل متقطع

11. اشرب الشاي الأخضر الغير محلي

12. تناول المزيد من الفاكهة والخضروات

13. عد السعرات الحرارية من حين لآخر

14. استخدم أطباق أصغر للغرف

15. جرب حمية منخفضة الكربوهيدرات

16. تناول المزيد من الطعام ببطء

17. أضف البيض إلى نظامك الغذائي

18. أضف التوابل على وجبات الطعام الخاصة بك

19. احصل على قسط كافي من النوم

20. تناول المزيد من الألياف

21. نظف أسنانك بعد الوجبات

22. مكافحة إدمان الطعام الخاص بك

23. إضافة تمارين المقاومة

24. التركيز على تغيير نمط حياتك