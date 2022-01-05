200 فرصة استثمارية في الشرقية

الدمام- البلاد

طرحت أمانة المنطقة الشرقية 200 فرصة استثمارية دائمة ومؤقتة للمستثمرين ورواد الأعمال في مختلف مدن ومحافظات المنطقة امتداداً لجهودها في ترجمة أهداف رؤية المملكة 2030 التي ترتكز على تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات.

وأوضحت الأمانة أن بعض هذه الفرص تمتد إلى 50 سنة، مما يحفز المستثمرين ويرفع من جاذبية الاستثمارات بالأمانة حيث تم خفض الضمان البنكي المطلوب ليصل إلى 25٪ فقط ومدة الإعفاء تصل حتى 10٪ من إجمالي مدة العقد، دعماً للمستثمرين ورواد الأعمال والتيسير عليهم ورفع جاذبية الاستثمار لديهم.

وستسهم هذه الفرص في دعم جهود الأمانة لتحسين المشهد الحضري وأنسنة المدن وتحقيق مفهوم المدن الذكية وتوفير الفرص الوظيفية في مجالات عدة أبرزها المراكز الترفيهية، والمحلات التجارية، والكافيهات، والكافتيريات، والأسواق، والمقاهي الشعبية، والمطاعم، ومصانع الخرسانة، والتشاليح، ومغاسل السيارات الذكية، والأكشاك، ومحطات الوقود، والإسكان النموذجي للعمالة، والمسالخ، وإسطبلات الخيول، ومراكز رعاية الأطفال، إضافة إلى مواقع الفعاليات والمخيمات والمهرجانات الموسمية وعربات الأطعمة المتنقلة والألعاب المتنوعة في الدمام، والظهران، والخبر، وبقيق، والنعيرية، والقطيف، واللهابة.

وأكد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، أن هذه الفرص الاستثمارية تهدف إلى تنشيط الحركة الاقتصادية ودعم المستثمرين ورواد الأعمال بالتعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة للارتقاء بالأنشطة السياحية والترفيهية لتحقيق مفهوم الاستدامة وجودة الحياة.