وصفات لمرضي السكري والتخسيس.. طريقة عمل خبز الحبوب الكاملة

لمرضي السكري وضغط الدم المرتفع ومتبعيّ الحميات الغذائية وصفة خبز صحي ومفيد ولا يتسبب في زيادة الوزن أو إرتفاع نسبة السكر في الدم

المقادير اللازمة

1/4 كوب (50 جم) بذور قطيفة

1/4 كوب (45 جم) كينوا

1/4 كوب (40 جم) بذور الكتان

2 ملعقة كبيرة بذور شيا

1 كوب (150 جم) دقيق حنطة كامل

1 1/4 كوب (190 جم) دقيق لجميع الأغراض

1 كوب (150 جم) دقيق قمح كامل

2 ملعقة صغيرة خميرة جافة فورية

1 1/2 ملعقة صغيرة ملح

2 كوب (500 مل) ماء دافئ

1/2 كوب (75 جم) خليط الحبوب والبذور (مثل الشوفان والقطيفة والشيا) للتغليف

طريقة العمل

قومي بطحن القطيفة والكينوا وبذور الكتان والشيا مع دقيق الحنطة في المطحنة

في وعاء خفق يمزج خليط دقيق الحنطة مع الدقيق لجميع الأغراض ودقيق القمح والخميرة والملح

نضيف الماء ونعجن لمدة 5 دقائق

ستكون العجينة لزجة جدًا

يغطى بغلاف بلاستيكي ويترك في مكان دافئ ورطب لمدة ساعتين أو حتى يتضاعف حجم العجين

ضعي خليط الحبوب والبذور في وعاء كبير

اعجن العجينة بطيها على نفسها عدة مرات لمدة 30 ثانية

ضعيها في وعاء مع الحبوب والبذور واتركيه حتى يتغطى بهم

انقليه إلى صينية رغيف بحجم 10 × 25 سم

غطيه بغلاف بلاستيكي ودعيه ينتفخ في مكان دافئ ورطب لمدة 30 دقيقة أو حتى ترتفع العجينة فوق حافة الصينية

في الرف الأوسط سخني الفرن مسبقًا إلى 425 درجة فهرنهايت (220 درجة مئوية)

اخبزيه لمدة 50 دقيقة

اتركيه يبرد على رف سلكي قبل فك القالب ويقطع ويقدم